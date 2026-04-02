Portugal vai defrontar a Nigéria no último jogo de preparação antes do Mundial 2026, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao final da manhã desta quinta-feira.

O embate ante a seleção na qual joga Zaidu Sanusi, do FC Porto, acontece quatro dias depois do jogo particular ante o Chile, que já era conhecido no calendário da equipa treinada por Roberto Martínez. Sabe-se agora também que esse encontro ante os chilenos é no Estádio Nacional.

No comunicado desta quinta-feira, a FPF não detalha onde é o jogo com os nigerianos, mas, quando anunciou o embate ante os chilenos, o organismo avançou que Portugal iria disputar outro particular «em Leiria, em 10 de junho», ficando-se agora a saber o oponente.

Tal como também informou, nessa altura, o município leiriense, «toda a receita do jogo reverterá para os clubes afetados» pela depressão Kristin, «ajudando a reconstruir espaços» e «apoiar quem trabalha e treina nos clubes».

A equipa lusa volta a defrontar a Nigéria antes de um Mundial de futebol, tal como aconteceu em 2022, no único embate entre as duas nações. A 17 de novembro desse ano, antes do Mundial no Qatar, Portugal venceu a Nigéria por 4-0, com dois golos de Bruno Fernandes, um de Gonçalo Ramos e um de João Mário.

No estágio de março, Portugal empatou sem golos ante o México e venceu os Estados Unidos por 2-0, na Cidade do México e em Atlanta, respetivamente.

O Mundial 2026 começa a 11 de junho e termina a 19 de julho. Portugal, que integra o Grupo K, faz a sua estreia no dia 17, ante a República Democrática do Congo, em Houston, onde também defronta, na segunda jornada, a 23 de junho, o Uzbequistão. Na terceira jornada, dia 27, joga ante a Colômbia, em Miami.