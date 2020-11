Domagoj Vida jogou infetado com covid-19 frente à Turquia (3-3), nesta quarta-feira. Num comunicado, a seleção croata, adversária de Portugal na Liga das Nações, explica que todos os jogadores deram negativo num teste, na segunda-feira, que antecedeu o encontro com os turcos, em Istambul.

Porém, lê-se adiante, o teste protocolar para o jogo com a Suécia, do grupo de Portugal, teve lugar nesta quarta-feira de manhã e Vida deu positivo.

De acordo com a federação croata, a informação de um potencial infetado chegou ao intervalo do jogo e sublinha que o selecionador já tinha decidido tirar Domagoj Vida no descanso e que ele foi isolado de imediato.

Os resultados, dizem os croatas, chegaram perto da meia-noite e confirmaram que o central estava positivo, pelo que o defesa vai estar em isolamento em Istambul onde, aliás, joga pelo Besiktas.

A federação croata diz que «todos os outros membros da seleção, que testaram negativo, têm previsto viajar para Estocolmo.

A Croácia afirma que seguiu o protocolado pela UEFA.