O médio Matheus Nunes vai falhar o Portugal-Sérvia, não estando entre os 23 eleitos pelo selecionador Fernando Santos na ficha oficial da UEFA para o decisivo encontro do grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022 [19h45, Estádio da Luz].

Além do jogador do Sporting, a outra ausência, que já era certa, é a do central Pepe, que continuou com o grupo mas cumpre jogo de castigo devido à expulsão em Dublin, ante a República da Irlanda, no empate a zeros registado no estádio Aviva, na passada quinta-feira.

Nuno Mendes, que regressa após jogo de castigo, assim como Bernardo Silva, que recuperou de problemas musculares, são as principais novidades nos nomes à disposição para o embate ante os sérvios.

Assim, esta é a lista de 23 jogadores que Fernando Santos vai levar ao jogo de mais logo.

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício, José Sá.

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Nélson Semedo, Danilo Pereira, José Fonte, Rúben Dias, Nuno Mendes.

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches.

Avançados: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Rafael Leão, Gonçalo Guedes.