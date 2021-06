A Seleção Nacional entra em campo esta tarde para defender o título europeu e na tribuna terá o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do embaixador de Portugal na Hungria, que ao Maisfutebol, fez o seu prognóstico para o jogo.

«Não gosto de dizer isto como embaixador de Portugal na Hungria, mas temos de lhes ganhar. Vou acompanhar o senhor presidente e ver o jogo no estádio. No final, esperamos estar contentes com a vitória», afirma Jorge Roza de Oliveira, que salientou a sua satisfação por a Seleção ter escolhido Budapeste como quartel-general:

«Portugal no Euro é um motivo de orgulho. Ficarão aqui na Hungria se continuarmos no torneio e só nas meias-finais é que se mudam para Inglaterra. Esperemos que tenhamos a Seleção aqui até essa altura.»

Na segunda-feira à noite Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido na residência oficial do embaixador, tendo à chegada mostrado a sua convicção que a Seleção entre a ganhar neste Campeonato da Europa.