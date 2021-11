Portugal vai estar no play-off de acesso ao Mundial 2022 e já sabe que vai ser um dos seis cabeças-de-série para o sorteio das meias-finais, fase jogada a uma só mão e na qual será anfitrião, por ser um dos seis melhores segundos classificados na fase de grupos da qualificação europeia.

A seleção comandada por Fernando Santos somou 17 pontos em oito jornadas e vai estar no pote 1 para o sorteio de 26 de novembro. Quem também já tem essa certeza é a Rússia. E é aqui que surge um dado a reter para estas contas finais: os russos fizeram 22 pontos no grupo H, mas como há grupos de cinco seleções e outros grupos com seis, os pontos que somou ante o último classificado do seu grupo (no caso seis pontos contra Malta) não contam para a equação, algo que servirá para a matemática de todos os vice-líderes de grupo. Mesmo assim, a formação russa, com 16 pontos, vai sempre ser uma das seis melhores segundas classificadas.

Para o sorteio do play-off, o pote 1 vai ser, como já se explicou, composto pelos seis melhores segundos classificados dos grupos da qualificação. Já o pote 2 vai ter alocados os quatro piores segundos, mais os dois melhores vencedores de grupos da Liga das Nações de 2020/2021 (por ordem de Liga, da A à D) que não tenham ficado em nenhum dos dois primeiros lugares nos grupos.

Quem já está no play-off: oito de 12 vagas definidas, mas com diferenças

No total, oito de 12 vagas estão definidas no play-off. Além de Portugal e da Rússia, a Escócia, a Suécia e Macedónia do Norte (todas estas com segundo lugar certo no grupo), a Áustria (qualificada via Liga das Nações) e País de Gales e República Checa (uma delas via segundo lugar no grupo E, outra via Liga das Nações) já estão no play-off. Contudo, destas, Escócia, Suécia, País de Gales e República Checa ainda não sabem se ficarão no pote 1 ou no 2. Dependem ainda da última jornada nos grupos que estão por concluir, a disputar entre esta segunda-feira e terça-feira.

Já a Macedónia do Norte, segunda classificada do grupo J, vai para o pote 2. Fez 18 pontos, mas só 12 deles contam, porque também esteve num grupo de seis seleções e somou seis pontos ante o Liechtenstein, último do seu grupo. A Áustria também vai estar neste pote: ficou em quarto lugar do grupo F, mas surge repescada via Liga das Nações (LN), por ter ganho o grupo B1 da edição 2020/2021 da prova. A outra seleção que vai ao play-off via Liga das Nações será, como já se referiu, País de Gales (por ter sido vencedor do grupo B4 da LN) ou a República Checa (vencedora do grupo B2).

CERTEZAS NOS POTES:

Pote 1: PORTUGAL, Rússia

Pote 2: Macedónia do Norte, Áustria

Pote 1 ou 2 (?): Suécia, Escócia, País de Gales, República Checa + segundos classificados dos grupos C, D, G e I

Com isto, Portugal tem já a certeza de que pode receber Macedónia do Norte ou Áustria nas meias-finais, mas pode ter nomes tão ou mais fortes pelo caminho.

Quem vai ocupar as outras quatro vagas no play-off?

Uma delas vai sair do grupo C: entre Itália ou Suíça, uma delas vai ao play-off. A outra virá do grupo D: entre Finlândia ou Ucrânia, uma delas será segunda classificada. Do grupo G sairá outra equipa do play-off, entre Países Baixos, Turquia e Noruega. Finalmente, do grupo I vai sair a outra seleção: Inglaterra ou Polónia.

Recordando o formato

O sorteio do play-off de qualificação europeia para o Mundial 2022, que vai ter um total de 12 seleções, vai definir três caminhos, cada um com quatro seleções, que vão jogar meias-finais a uma só mão (24 e 25 de março de 2022). Os vencedores da final de cada caminho, também disputada a um só jogo (28 e 29 de março de 2022) apuram-se para o Mundial 2022. Ficam pelo caminho os seis derrotados nas meias-finais, mais os três derrotados nas finais de cada caminho. Na final, ao contrário da meia-final, a seleção anfitriã é definida por sorteio.