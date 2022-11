O futebolista português Cristiano Ronaldo falha o treino desta tarde da seleção de Portugal, na véspera do jogo com a Nigéria, em Alvalade, o último de preparação antes da partida para o Qatar.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dá conta de que o português está com uma «indisposição gástrica».

O jogador do Manchester United, que por estes dias tem estado em destaque no futebol internacional pelas declarações dadas numa entrevista a Piers Morgan, fez parte do grupo de 16 atletas que, na segunda-feira, esteve no início da concentração de Portugal. Contudo, falha a sessão desta quarta-feira, às ordens de Fernando Santos.

O treino tem início agendado para as 17h30.

Na conferência de imprensa de antevisão, Fernando Santos confirmou mesmo que Ronaldo não vai jogar o Portugal-Nigéria.

O Portugal-Nigéria joga-se a partir das 18h45 de quinta-feira.