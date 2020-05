O Selecionador Nacional Fernando Santos e toda a sua equipa técnica realizaram esta terça-feira na Cidade do Futebol, a primeira reunião de trabalho conjunta, depois da paragem de toda a atividade da equipa das quinas, devido à pandemia da covid-19.

O encontro de trabalho, que serviu também para dar um sinal público do início de mais um período de desconfinamento na própria Federação Portuguesa de Futebol (FPF), realizou-se numa sala completamente remodelada de forma a garantir a segurança de todos os técnicos nacionais.

Os membros da equipa técnica puderam assim voltar a partilhar o mesmo espaço físico, depois de terem estado, nos últimos meses, a exemplo de muitos portugueses, confinados ao teletrabalho.

Na foto publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol são visíveis as medidas de segurança implementadas segundo o protocolo definido pela Unidade de Saúde e Performance da FPF que também obriga, entre outras medidas, à utilização de máscaras a qualquer funcionário ou visitante presente no quartel-general da FPF, em Oeiras.

Na reunião da principal equipa técnica nacional na Cidade do Futebol participaram, para além de Fernando Santos, João Costa, Ilídio Vale, Fernando Justino, Jorge Rosário e Ricardo Santos.