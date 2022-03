José Sá foi chamado para substituir o lesionado Anthony Lopes, comunicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O guarda-redes do Wolverhampton rende o companheiro do Lyon, que foi dado como «inapto» pelo departamento médico da seleção.

Fernando Santos tem, assim, mais uma baixa para o play-off de acesso ao Mundial 2022, isto depois de também nesta segunda-feira Tiago Djaló, que estava ao serviço dos sub-21, ter sido chamado para substituir Pepe, positivo à covid-19. O central do FC Porto já se encontra a cumprir isolamento.

Esta foi, portanto, a terceira mexida do selecionador português na convocatória inicial. À semelhança de Djaló, também Vitinha estava na lista de Rui Jorge, mas teve de integrar os eleitos da seleção A, para render o lesionado Rúben Neves.

São várias as baixas de Portugal à partida para o play-off que ditará a presença no Qatar. Rúben Dias, Nélson Semedo e Renato Sanches são as outras ausências por lesão, enquanto João Cancelo foi convocado, mas só poderá alinhar num eventual segundo jogo, pois encontra-se castigado e fora do embate com a Turquia.

A seleção nacional já arrancou a preparação do duelo de quinta-feira, com Fernando Santos a contar com 14 jogadores no primeiro treino.

O jogo diante da Turquia está agendado para as 19h45, no Estádio do Dragão. Em caso de vitória, Portugal vai disputar a final do caminho C também na casa do FC Porto, cinco dias depois, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

A derrota no play-off significaria a primeira ausência da turma das Quinas numa grande competição no presente século, depois de 11 presenças consecutivas.