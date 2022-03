O futebolista do FC Porto, Pepe, testou positivo à covid-19 e está a cumprir isolamento, confirmou na tarde desta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que anunciou também a chamada de Tiago Djaló, que estava ao serviço dos sub-21.

«Pepe testou positivo à covid-19 e cumprirá os dias de isolamento previstos. Fernando Santos, selecionador nacional, convocou Tiago Djaló, defesa do Lille, que estava ao serviço da Seleção Nacional sub-21», pode ler-se, na nota oficial da FPF.

Trata-se da segunda dispensa na convocatória para o play-off de acesso ao Mundial 2022, depois de Vitinha, do FC Porto, ter rendido Rúben Neves, do Wolverhampton, por lesão.

Pepe é o segundo futebolista do FC Porto a ter um teste positivo à covid-19 nas últimas 24 horas. O avançado iraniano Mehdi Taremi, que fez um teste devido à convocatória da seleção, soube do resultado positivo já na noite de domingo, no Estádio do Bessa. Falhou o jogo com o Boavista, da 27.ª jornada da I Liga, ganho pelos dragões por 1-0.

Com a chamada de Tiago Djaló, os sub-21 ficam privados de uma das opções para o eixo defensivo. Já ao início desta tarde, a FPF confirmara as chamadas de Bernardo Vital (Estoril) e de Tiago Araújo (Arouca), em resposta à promoção de Vitinha à seleção A e à dispensa de Nuno Tavares, este por lesão.

O Portugal-Turquia joga-se a partir das 19h45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, num jogo que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. O vencedor do duelo encontra, na final do caminho C do play-off, o vencedor do Itália-Macedónia do Norte.

