O pai do selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, faleceu este domingo, aos 91 anos.

Antigo jogador do Saragoça e também chamado Roberto, tal como o filho, perdeu a vida em Balaguer, Espanha. Em entrevistas, Roberto Martínez falou da importância do pai para a sua carreira, sendo que o mesmo manteve-se no ativo até aos 43 anos.

Através de um comunicado no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes deixou uma mensagem de condolências ao selecionador nacional e à família.

«Neste momento de profunda dor, envio a Roberto Martínez e à sua família as mais sinceras condolências. Seguramente a memória de seu pai, uma verdadeira inspiração, irá continuar a guiá-lo e Roberto saberá sempre honrá-la», pode ler-se.