Pauleta lidera a comitiva da seleção de sub-21 que esta terça-feira viajou para a Eslovénia onde vai disputar a fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria. O antigo internacional português, antes da viagem, deu conta das expetativas do grupo liderado por Rui Jorge.

«Encontrei o grupo bem, com muita vontade e alegria de representar a seleção e com a expectativa de fazer uma boa fase inicial. Estamos muito confiantes e acreditamos no valor e potencial dos nossos atletas», destacou o diretor das seleções jovens da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), citado pela agência Lusa.

Finalista vencido em 1994 e 2015, Portugal terá de ficar numa das duas primeiras posições do Grupo D para passar à fase a eliminar. «Há duas vagas de acesso às eliminatórias, mas só podemos pensar nisso se conseguirmos passar esta fase. A concentração dos jogadores está unicamente nestes três jogos, porque só assim faz sentido. Sabemos que os adversários são de grande qualidade e por isso é que estão aqui connosco no Campeonato da Europa», vincou.

Portugal vai realizar os três jogos do Grupo D na Eslovénia e estreia-se frente à Croácia na quinta-feira, em Koper, antes de rumar à capital Ljubljana para medir forças com a Inglaterra, no domingo, e a Suíça, a 31 de março.

«Acho que é um grupo bastante equilibrado. É óbvio que, se olharmos aos nomes, que é aquilo que fazemos muitas vezes quando analisamos o sorteio, a Inglaterra é uma das seleções que tem sido sempre favorita nos últimos anos na formação, tal como são Espanha, Itália, França, Alemanha, Portugal ou Países Baixos», analisou ainda Pedro Pauleta.