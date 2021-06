Fim.

O campeão da Europa despediu-se esta noite da reconquista do título, num duelo de 50-50, sob os 30 graus de Sevilha, decidido num pormenor.

O sonho esbarrou no poste, quando não nas mãos de Courtois, a Seleção afogou as mágoas junto ao Guadalquivir, no Olímpico de La Cartuja, dizendo adeus ao Euro 2020.

Se em 2016 Portugal teve sorte, com o sorteio, com a chave das eliminatórias em que calhou, com um pontapé afortunado… Esta noite, teve azar. Thorgen Hazard.

«Erros meus, má fortuna, amor ardente. Em minha perdição se conjuraram», escreveu Natália Correia, não sobre um jogo de futebol. A analogia, ainda assim, adapta-se.

Mas comecemos pelo início. Fernando Santos trocou Nélson Semedo e Danilo respetivamente por Dalot (estreia absoluta a titular) e Palhinha, que mostrou grandes dificuldades em travar as arrancadas de Lukaku e De Bruyne.

Tal como na derrota em Munique frente à Alemanha, a Seleção demonstrou grandes dificuldades em controlar o jogo largo do adversário.

A Bélgica atacava com cinco e defendia com cinco, por culpa dos alas Meunier e Thorgen Hazard, sempre bem abertos a fazerem todo o flanco, obrigando Bernardo e Jota a fechar com muitas dificuldades.

Haveria de ser Thorgen já perto da primeira parte a estabelecer a diferença no marcador, num lance em que apareceu mais dentro, solto à entrada da área, a rematar com Rui Patrício a ser mal batido.

A primeira parte foi sobretudo de iniciativa belga e resposta portuguesa a espaços. Faltava bola na frente a Portugal. Era sobretudo Renato a ganhar duelos no meio-campo e a arrancar, permitindo algum fôlego para subir no terreno.

Ao intervalo a estatística até podia enganar quem visse que Portugal rematou o dobro (8-4), mas quase sempre sem perigo, e até teve mais posse de bola (54%-46%), correu ainda assim menos 1,5 kms (52,9 contra 51,4).

Era uma equipa demasiado curta. Só deixou de sê-lo quando com a Bélgica já sem De Bruyne, que saiu logo no início da segunda parte, ressentindo-se de uma entrada de Palhinha, Fernando Santos arriscou: aos 55m, entraram Bruno Fernandes e João Félix (estreia no Euro) para os lugares de João Moutinho e Bernardo, muito apagado.

Minutos depois, a Seleção começava finalmente a criar perigo: Jota apareceu a disparar por cima, Félix de cabeça, Bruno de fora da área… Até que, aos 83m, Rúben cabeceou solto para uma grande defesa de Courtois e no mesmo minuto Guerreiro atirou ao poste.

Azar. Muito azar.

O jogo aqueceu, com picardias no relvado, e a Bélgica ficou na expectativa e esticava o jogo em Lukaku, sempre que possível.

Apesar do calor intenso e dos menos dois dias de descanso, Portugal tentou tudo até ao fim. A imagem de Pepe no ataque, a disputar cada lance co 38 anos e 90 minutos nas pernas era a evidência de até podiam faltar pernas, mas nunca vontade.

Caiu de pé o campeão. E, no entanto, foi um Euro assim-assim. Portugal tem muito talento e mesmo assim nunca foi capaz de deslumbrar.

Faltou rasgo, risco e, por vezes, destemor.

Hoje, houve alguns erros e muita má fortuna. Esta noite Portugal encontrou um Hazard dos «Diabos».