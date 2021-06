A FIGURA: Thorgen Hazard

O menos famoso dos irmãos Hazard passou despercebido ao minuto 45m, quando surgiu solto de marcação a disparar forte, mas não muito colocado, num lance em que Patrício deveria de ter feito melhor. Um golo decisivo do ala, umas vezes extremo outras lateral, que fez todo o flanco esquerdo, tal como Meunier do lado oposto. Foi sobretudo pro eles que os belgas mostraram a capacidade de ter muitos jogadores a atacar e manter eficiência a defender, com uma linha de cinco.

--

O MOMENTO: minuto 84. Guerreiro esbarra no poste

Rúben Dias tinha acabado de aparecer em zona de finalização e viu o cabecamento ser parado pelas mãos de Courtois. Logo a seguir, Guerreiro descobriu um caminho para desviar a bola do guardião belga, mas a bola acabou por embater no poste. Se Portugal não marcou ali, ficou a sensação que não marcaria mais. Um momento de muito azar a marcar a despedida da Seleção Nacional.

--

OUTROS DESTAQUES:

Renato Sanches

Se Portugal melhorou neste Europeu, depois do jogo com a Alemanha, foi muito por culpa da sua entrada na equipa. Renato traz pujança ao meio-campo da Seleção. É um jogador de rédea solta. Foi sobretudo por ele que esta noite a equipa conseguiu chegar-se à frente na primeira parte. Aquela arrancada que deixou Witsel por terra é um excelente exemplo da sua incrível capacidade a transportar a bola.

Diogo Dalot

Chamado como recurso devido ao infortúnio de Cancelo, já com a equipa na Hungria, estreou-se em absoluto na Seleção A contra a França, ao entrar ao intervalo para o lugar de Nélson Semedo, hoje fez a estreia a titular. Ascensão vertiginosa do jovem lateral de 22 anos, que não comprometeu a defender e mostrou disponibilidade para a atacar.

Pepe e Rúben Dias

Não foi pelo eixo da defesa que Portugal oscilou a ponto de perder o jogo. Pepe e Rúben Dias bateram-se com Lukaku em cada lance e muitas vezes levaram a melhor. O central do Manchester City quase haveria de fazer a diferença lá na frente. Por sua vez, o portista mostrou a alma com que defende as cores nacionais numa imagem impressionante já em cima do final, onde surge como avançado.

--

Courtois

Decisivo como último reduto de resistência às investidas portuguesas. O guarda-redes belga fez uma série de boas defesas. A melhor de todas a um cabeceamento perigoso de Rúben Dias, já perto do final. Logo a seguir, quando num remate de Guerreiro ele estava batido, apareceu o poste.

Lukaku

Principal referência ofensiva da Bélgica, Lukaku lutou na frente muitas vezes sozinho e deu trabalho à defensiva portuguesa. O avançado do Inter na segunda parte bateu-se de forma incessante a segurar a bola e a arrancar sempre que possível, muitas vezes com muitos metros pela frente, provocando quase sempre perigo.