Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, considera que a Cidade do Futebol, que cumpre esta quarta-feira o quinto aniversário, é o principal catalisador do sucesso português, num artigo publicado na revista da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«O futebol português, no relvado e fora dele, é sinónimo de paixão e qualidade – e a Cidade do Futebol foi um inegável catalisador durante os últimos cinco inesquecíveis anos. Desejo à FPF, ao seu presidente Fernando Gomes, e à comunidade futebolística portuguesa a continuação do sucesso e a concretização dos seus objetivos nos anos vindouros», escreveu Ceferin, na revista 360.

Esta quarta-feira cumprem-se o 107.º aniversário da FPF e o quinto da infraestrutura localizada em Oeiras, tendo o esloveno enaltecido as qualidades do «país de beleza», com «comida deliciosa e excelentes vinhos, praias magníficas, vilas e cidades históricas e encantadoras», e da população, mas, sobretudo no futebol.

«Portugal é também um país de futebol. Ao longo dos anos, os amantes deste desporto entusiasmaram-se com a descoberta das excelentes equipas e dos jogadores talentosos que deixaram uma marca indelével na paisagem futebolística mundial e europeia. O futebol é rei em Portugal – e, nos anos mais recentes, a UEFA desempenhou um papel importante no período de ouro do sucesso português», reivindicou.

No mesmo artigo, Ceferin recordou que a construção da Cidade do Futebol, que acolhe também a sede federativa, foi apoiada pela UEFA, através do programa HatTrick, realçando que este espaço «é o símbolo marcante do período de sucesso na história já de si rica do futebol do país».

«E desde 2016 que os resultados falam por si», frisou o presidente da UEFA, recordando as conquistas do Campeonato da Europa de 2016, em França, da Liga das Nações de 2019, em Portugal, e dos títulos europeus de sub-17, em 2016, e sub-19, em 2018, assim como a inédita qualificação para o Europeu feminino, em 2017.

O dirigente esloveno disse ainda ter visitado a Cidade do Futebol durante a fase final da Liga dos Campeões de 2019/20, disputada em Lisboa, face à pandemia de covid-19, destacando os elogios que mereceu a infraestrutura, que, além de sede e espaço de treino, acolhe ainda a Casa dos Atletas, os estúdios do Canal 11, a Portugal Football School e o Portugal Football Observatory.

«Além disso, a FPF tem revelado a sua função social durante a crise de covid-19 do país, ajudando as autoridades de saúde de Portugal ao disponibilizar a Casa dos Atletas como hospital de retaguarda para os pacientes, e disponibilizando também colaboradores para trabalharem como voluntários», rematou.