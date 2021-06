O internacional alemão Lukas Klostermann vai falhar o jogo de sábado frente a Portugal, da segunda jornada do grupo F do Euro2020, devido a uma lesão muscular, informou esta quinta-feira a Federação Alemã de Futebol (DFB).

O lateral do Leipzig, que esteve ausente do treino da Alemanha, sofreu uma lesão muscular na sessão de quarta-feira, destinada aos jogadores que não estiveram em campo na derrota na véspera, diante da França, por 1-0.

Na sessão desta quinta-feira, de preparação para o jogo com Portugal, estiveram também ausentes Jonas Hoffmann, a trabalhar à parte, e Gnabry, o único que jogou diante dos franceses.

De acordo com a DFB, a ausência de Gnabry é justificada com a «gestão de esforço» do jogador, que trabalhou no ginásio, a dois dias do jogo com Portugal.