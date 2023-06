A seleção portuguesa de sub-21 foi eliminada nesta quinta-feira do Mundial de andebol, ao perder com a Islândia por 32-28, nos quartos de final da prova.

A equipa orientada por Carlos Martingo, vice-campeã europeia no ano passado, chegou ao intervalo a vencer por 14-12, mas as dificuldades ofensivas na segunda metade da segunda parte complicaram as aspirações lusas.

Portugal falha assim o acesso à luta pelas medalhas da prova que decorre na Alemanha, diante de uma Islândia que conta por triunfos todos os jogos disputados neste Mundial.

André Sousa, com seis golos, foi o melhor marcador português, num jogo em que o guarda-redes Diogo Rêma fez 14 defesas e foi outro dos destaques.

Apesar da derrota, Portugal ainda vai disputar mais dois jogos para definir a classificação final, sendo que na melhor das hipóteses será quinto classificado.

[artigo atualizado]