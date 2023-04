Foi divulgada nesta quarta-feira a convocatória para os jogos da seleção de andebol frente à Turquia e ao Luxemburgo, a contar para o apuramento para o Europeu de 2024, e que representa uma verdadeira revolução nas habituais escolhas.

Com o apuramento e o primeiro lugar já assegurados, Paulo Jorge Pereira vai aproveitar os compromissos frente aos dois últimos classificados do grupo 1 para ver muita gente nova.

E dizemos «nova» em idade, mas também na seleção principal.

Desde logo, são sete os estreantes que constam da lista, com destaque para Joaquim Nazaré, que joga nos espanhóis do Ciudad Encantada e é neste momento o melhor marcador do campeonato do país vizinho.

Além do lateral direito formado no Benfica, os outros estreantes são Diogo Rêma, Fábio Teixeira, Gustavo Oliveira, Miguel Pinto, Nuno Queirós e Ricardo Brandão.

Dos nomes habituais nas convocatórias do selecionador nacional constam apenas os nomes de Gustavo Capdeville, Miguel Martins e André Gomes, situação que Paulo Jorge Pereira explica com a vontade de avaliar futuras opções e de dar descanso a alguns jogadores que têm tido uma maior sobrecarga de jogos.

«Penso que é a primeira vez em que temos um apuramento garantido a dois jogos de terminar a qualificação, com o primeiro lugar assegurado, podendo não ter que ganhar esses dois últimos jogos», começou por dizer, citado pela federação.

«Vamos fazer este próximo estágio com atletas que poderão um dia ter uma oportunidade de representar a Seleção Nacional numa situação um pouco diferente. Temos vários jovens e, normalmente, eu ligo-lhes sempre antes da convocatória ser tornada pública e senti muito orgulho vindo deles em poderem ter esta oportunidade de jogar com a Turquia e depois em casa com o Luxemburgo. Da minha parte, vou com um ânimo especial para este estágio. Primeiro, porque vamos encontrar alguns atletas que nunca estiveram na Seleção Nacional A, e são vários. Alguns deles ainda não os conheço pessoalmente, o que para mim é um atrativo especial, poder encontrá-los e ajudá-los a crescer como tem acontecido com todos os atletas que temos convocado com mais regularidade», refere.

Portugal joga na Turquia no dia 24 de abril e recebe depois o Luxemburgo, em Coimbra, no dia 30.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Diogo Valério (Marítimo) e Diogo Rêma (FC Gaia);

Pontas: Fábio Teixeira (Águas Santas), Pedro Oliveira (FC Gaia), Miguel Pinto (Águas Santas), e Francisco Tavares (Sporting);

Laterais: André Gomes (Melsungen), Gustavo Oliveira (Águas Santas), Salvador Salvador (Sporting) e Joaquim Nazaré (Ciudad Encantada);

Centrais: André Sousa (FC Porto) e Miguel Martins (Pick Szeged);