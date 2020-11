A seleção nacional de sub-21 de Portugal juntou-se, este domingo, ao lote de nações apuradas para o Campeonato da Europa da categoria. Estão já preenchidas 11 das 16 vagas. Estão, por isso, cinco por apurar.

Portugal vai ser um dos nove vencedores de grupo ou um dos cinco melhores segundos classificados e junta-se, antes de mais, aos anfitriões da prova em 2021, a Hungria e a Eslovénia, bem como à Espanha, atual detentora do título, que se apurou como vencedora do grupo.

Itália, Inglaterra, Rússia e Dinamarca também já estão apuradas como vencedoras de grupo. Suíça, França e Holanda também já estão qualificadas, mas, tal como Portugal, levam para a última jornada se o fazem no primeiro ou no segundo lugar.

A fase de grupos do Europeu sub-21 disputa-se entre 24 e 31 de março de 2021. Os oito apurados para as fases a eliminar jogam os quartos de final, as meias-finais e a final de 31 de maio a 6 de junho.

APURADOS:

Hungria, Eslovénia, Espanha, PORTUGAL, Itália, Suíça, França, Inglaterra, Rússia, Holanda, Dinamarca.