A Seleção Nacional realizou esta sexta-feira o último treino antes de defrontar a Arménia, em Yerevan, já com Nuno Tavares, chamado para render Diogo Dalot, integrado em pleno.

O lateral da Lazio voou diretamente de Roma para a capital da Arménia e chegou a tempo de integrar o treino realizado já na parte da tarde, poucas horas depois de ter sido anunciada a dispensa de Dalot devido a um «desconforto muscular».

Um treino realizado na Football Academy, um complexo desportivo na capita arménia, de forma a poupar o relvado do Estádio República da Arménia que, ao que tudo indica, não estará nas melhores condições.

O jogo com a Arménia, marcado para as 17h00 deste sábado, será o primeiro de uma dupla jornada da Seleção Nacional que, na próxima terça-feira, vai defrontar também a Hungria, em Budapeste, naqueles que são os dois primeiros jogos da fase de qualificação para o Mundial 2026.