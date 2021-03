O selecionador nacional Fernando Santos vai divulgar os convocados para o triplo embate de qualificação para o Mundial2022, frente a Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo, na próxima terça-feira, 16 de março.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que a divulgação da lista de convocados vai ocorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista os primeiros jogos do Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, que vai ser disputado no Qatar.

A estreia de Portugal, campeão da Europa e detentor do título da Liga das Nações, vai ser frente ao Azerbaijão, no dia 24 de março, em Turim, num encontro que estava marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, mas que foi alterado para a cidade italiana devido às limitações provocadas pela pandemia de covid-19.

No início de fevereiro, a FIFA simplificou a regulamentação para a cedência de jogadores às seleções, no atual contexto pandémico, alargando-a até abril de 2021, possibilitando aos clubes a recusa de ceder jogadores, caso tenham de cumprir quarentena.

Três dias depois, a 27 de março, Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, e visita o Luxemburgo, no dia 30.

No mesmo comunicado, a FPF dá conta do anúncio da convocatória do selecionador português de sub-21, Rui Jorge, para a fase de grupos do Campeonato da Europa, no qual Portugal vai disputar o Grupo D, na Eslovénia, diante de Croácia, Inglaterra e Suíça, a 25, 28 e 31 de março.