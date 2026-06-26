Portugal perdeu esta sexta-feira com a Suíça (84-79), em Matosinhos, num jogo de preparação para a qualificação para o Mundial de basquetebol de 2027.

Com uma entrada em falso no jogo, a Suíça foi a vencer para o intervalo por 51-34. Uma boa resposta no segundo tempo da equipa de Mário Gomes relançou o jogo. A partida chegou a estar empatada 78-78, mas a Suíça acabaria mesmo por vencer por 84-79.

Em termos individuas, Diogo Brito foi o melhor marcador com 22 pontos. Rafael Lisboa (12 pontos) e André Ventura (dez pontos) também estiveram em destaque.

Portugal volta a jogar com a Suíça este sábado (17h). No que toca à qualificação para o Campeonato do Mundo 2027, a turma lusa irá defrontar Montenegro e Grécia no mês de julho.