João Palhinha foi dispensado da Seleção Nacional.

A informação foi comunicada pelo Bayern Munique, que deu conta de que o médio está a contas com uma lesão no adutor e vai regressar à Alemanha para recuperar do problema físico.

«O internacional português, após avaliação da Unidade de Saúde e Performance da FPF, foi dado com indisponível para os jogos frente a Polónia e Croácia. O jogador já iniciou, na Cidade do Futebol, sob coordenação da USP e do Bayern Munique, o período de recuperação», informou depois a Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que Palhinha não tem treinado integrado com o restante grupo de trabalho da Seleção.

O médio de 29 anos é a terceira baixa na equipa das quinas após o anúncio da convocatória na semana passada. Pedro Gonçalves e Matheus Nunes, que também integravam os eleitos de Roberto Martínez, também se lesionaram. Samu Costa, médio de 23 anos do Maiorca que tinha ficado de fora da lista inicial, foi depois chamado a integrar a preparação dos jogos com a Polónia e a Croácia, a contar para a Liga das Nações.

