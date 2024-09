O internacional português Bernardo Silva deixou, esta quarta-feira, grandes elogios a Geovany Quenda, um dos três estreantes na convocatória da Seleção, admitindo que vê como «impressionante» o nível atual do ala de 17 anos, titular no Sporting neste início de temporada e agora com esta chamada à equipa nacional.

«Sinto-os bem [ndr: aos estreantes], é sempre bom receber malta nova, com energia e talvez o impacto de conhecer o Cristiano seja sempre maior do que qualquer outro jogador e eles sintam um bocadinho mais envergonhados com ele. Faz parte», referiu Bernardo, sobre Quenda, Tiago Santos e Renato Veiga e em alusão ao episódio que Ronaldo partilhou sobre Quenda.

«Eu lembro-me quando cheguei à Seleção, se não me engano há dez anos, também olhava para os meus ídolos e para jogadores com quem sempre sonhava poder jogar e os primeiros dias são sempre de muita alegria, em que os vejo com um sorriso na cara, a cumprirem um sonho», prosseguiu Bernardo, antes de pormenorizar sobre o jogador do Sporting.

«Não gosto de destacar nenhum jogador, mas acho impressionante termos um jogador de 17 anos ao nível que ele está, tem tido um sucesso brutal neste início de época e é sem dúvida impressionante vê-lo a este nível, mesmo a treinar connosco, perceber a qualidade e o talento que o Quenda tem e é ótimo receber este tipo de jogadores na nossa Seleção», começou por dizer.

«Está a jogar numa posição que eu posso ocupar no campo e possivelmente vai-me roubar o lugar (risos), mas faz parte das seleções, saem certos jogadores, entra malta nova, as gerações mudam e, como eu disse, é impressionante ver o nível a que ele está com a idade que tem. Eu, com 17 anos, não jogava nos juvenis do Benfica. Não era nos juniores ou na equipa B, eu não jogava nos juvenis do Benfica! Portanto, ver o Quenda, com 17 anos, titular do Sporting e a representar a Seleção Nacional, é porque merece e é porque tem nível para estar aqui e tenho a certeza que se continuar a trabalhar como tem trabalhado vai atingir níveis ainda bastante superiores aos que está agora», concluiu o jogador do Manchester City.