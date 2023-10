O avançado Edin Dzeko, a principal referência da seleção da Bósnia-Herzegovina, atribuiu o favoritismo a Portugal no duelo desta segunda-feira, em Zenica.

«Está claro que Portugal é o favorito. Todos acham que vai ser um jogo fácil para Portugal, mas o jogo com o Liechtenstein deu-nos confiança e vamos tentar jogar o melhor que sabemos. Espero um grande Portugal e nós vamos lutar para encontrar soluções durante o jogo», afirmou o jogador do Fenerbahçe, internacional bósnio em 132 ocasiões.

«Definitivamente, precisamos de sorte. Têm grandes jogadores e vamos dar tudo o que temos. Provavelmente, vão mudar alguns jogadores, mas, mesmo assim, são muito bons os que entrarem, porque jogam em grandes clubes», disse ainda o avançado de 37 anos.

A seleção portuguesa garantiu o apuramento para o Euro 2024 ao fim de sete jornadas e segue totalmente vitoriosa no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein continua sem pontos.

O Bósnia-Portugal está agendado para as 19:45 desta segunda-feira e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.