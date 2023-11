Depois de quatro anos, Bruma está de regresso à seleção nacional e, após três dias de trabalho com Roberto Martínez, já deixou boas indicações.

O selecionador nacional destacou a alegria do extremo do Sporting de Braga e apontou que o jogador de 29 anos pode ser o substituto de Rafael Leão, que deixou a convocatória por problemas físicos.

«O nosso balneário é muito bom para jogadores que chegam pela primeira vez nesta fase de apuramento. O Bruma já teve experiência com a seleção, é um jogador com alegria, tem um sorriso contagioso, trabalhou muito bem. Joga por fora, gosta de um contra um, tornou-se um jogador muito interessante para nós quando perdemos o Rafael Leão», sublinhou Martínez na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Liechtenstein.