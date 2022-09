Bruno Alves, antigo internacional e atual diretor desportivo do AEK de Atenas, visitou a Seleção Nacional, em Braga, na véspera do determinante jogo com a Espanha, e ofereceu um «presente» ao antigo companheiro Cristiano Ronaldo.

O antigo central, agora com 40 anos, terminou a carreira na época passada, na Grécia, ao serviço do Apollon Smyrnis, naquela que foi a sua segunda passagem por terras helénicas, depois de já ter jogado precisamente no AEK, em 2004/05, então por empréstimo do FC Porto.

Na Seleção Nacional, Bruno Alves jogou três Mundiais, três Europeus e uma Taça das Confederações, somando um total de 129 internacionalizações e é ainda hoje o central com mais golos de sempre na seleção, com 14 golos marcados. No entanto, da atual equipa já há poucos jogadores que tenham jogado com Bruno Alves, tirando Cristiano Ronaldo que foi alvo de uma atenção especial do antigo defesa que lhe trouxe um «presente do AEK».

«Obrigado a todos da Federação Portuguesa de Futebol por me receber carinhosamente, simplesmente deixou-me feliz por este momento. Obrigado Cristiano por toda a atenção e demonstração de afeto e por aceitar o presente da minha equipa. Agradecer mister Fernando Santos e todos os jogadores e staff pela receção calorosa! Força Portugal sempre a torcer por vocês», escreveu o dirigente do AEK sem revelar o conteúdo da «prenda».