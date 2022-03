Bruno Fernandes tinha prometido oferecer a Henrique a camisola que vestisse na meia-final do play-off, depois de ter ficado sensibilizado com a história do pequeno adepto de 12 anos que perdeu os pais.

Ora, como palavra dada é palavra honrada, o internacional português confraternizou com o jovem no final do triunfo da seleção diante da Turquia (3-1).

Nas bancadas, tiraram fotografias, com muita emoção à mistura, e só ficou mesmo a faltar o festejo do golo, que Henrique também pediu, mas foi adiado para outra ocasião.

Depois de a mãe ter falecido há cerca de seis anos e de perder o pai, antigo jogador e dirigente da Sanjoanense, no início de fevereiro, este pequeno adepto foi acolhido pelos elementos do clube, acompanhando de bem perto a equipa. Quando soube da história do menino especial, Bruno Fernandes não conseguiu ficar indiferente.

O encontro entre Bruno Fernandes e o jovem Henrique: