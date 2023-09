Convocado para a seleção nacional, Bruno Fernandes voltou a Lisoa e aproveitou o tempo livre para ir às compras à loja Verde, em Alvalade.



O Sporting partilhou, de resto, imagens do internacional português no espaço comercial. O jogador do Manchester United teve ainda tempo para tirar fotografias com alguns adeptos.



Bruno Fernandes faz parte, lembre-se, dos convocados de Roberto Martínez para os jogos contra Eslováquia e Luxemburgo, ambos da fase de apuramento para o Euro 2024.



Veja as fotografias na galeria associada.