Em reação ao Portugal-Hungria, duelo que terminou empatado a duas bolas nesta terça-feira, no Estádio José Alvalade, Bruno Fernandes diz que este resultado não belisca a mentalidade da equipa. Bruno viu amarelo e está suspenso para o próximo jogo da Seleção.

Análise

«É frustrante não conseguir a vitória. Queremos qualificar-nos no próximo estágio. Entrámos no jogo deles nos últimos 30 minutos e abrimos muito o campo. Estávamos a conseguir dominar o jogo e encostá-los lá atrás, de um momento para o outro começámos a querer entrar num jogo de transições que não foi benéfico para nós.»

Pior erro do jogo

«Entrámos no forte deles, as transições, e o nosso forte é ter bola. É sempre melhor ter bola.»

Aprendizagem para o Mundial

«Todos os jogos servem de aprendizagem para o próximo jogo. Jogámos contra uma equipa com um bloco muito baixo [Irlanda] em que foi muito difícil arranjar espaço para as finalizações, mas fomos capazes de ganhar e temos de o fazer novamente.»

«Não deixámos de ser favoritos. Somos candidatos como todas as seleções, o nosso objetivo passa por nos qualificar-nos. Mas isto não afeta em nada a nossa ideia e o que pensamos de nós. Estamos cientes da nossa qualidade, este jogo não abala nada disso.»

Pressão exterior incomoda o grupo?

«Não é normal quando tens jogadores de grande qualidade. Todos nós temos isso nos nossos clubes, temos esse tipo de pressão, temos de ver isso como algo positivo.»