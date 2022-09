Declarações do futebolista Bruno Fernandes, na zona mista do Estádio Municipal de Braga, após a derrota de Portugal ante a Espanha (0-1), no fecho da fase de grupos da Liga das Nações. Uma derrota que não permite a Portugal seguir para a «final four»:

«Estamos muito dececionados, fizemos um jogo de um grande espírito de sacrifício, soubemos sofrer, defender bem e contra-atacar. Tivemos a nossas oportunidades, mas não fomos capazes de marcar, muito por mérito da exibição do guarda-redes espanhol [ndr: Unai Simón]. Há que dar mérito ao adversário. Fez aquilo que nós não conseguimos, que foi marcar um golo.»

«Agora, vamos para os clubes para estar na melhor forma possível e depois, quem for convocado, apresentar-se bem no Mundial. É uma derrota que tem peso porque queríamos seguir nesta competição e ir para a final four, porque o nosso objetivo era vencer esta competição.»

«A Espanha tem jogadores de grande qualidade, uma ideia de jogo muito fixa, com um treinador que trabalha desta forma em todos os clubes por que passou. Foram à meia-final do Europeu, perderam com a vencedora Itália. As duas seleções respeitaram-se reconhecendo a qualidade que cada uma tem.»

«Não foi só o Cristiano Ronaldo [ndr: que falhou oportunidades], também outros jogadores não conseguiram fazer golos. O Cristiano está bem, com a mesma ambição de ajudar a seleção, não há que fazer histórias. Estávamos todos frustrados e é normal que o Cristiano também o estivesse, porque é avançado e quer fazer golos. Todos estávamos tristes por não passar à próxima fase. Não há que fazer novelas em torno do Cristiano. O que ele tem de fazer, tem-no feito, e os golos vão aparecer naturalmente. São fases e quando começar a fazer golos terá mais tranquilidade para continuar a marcar muitos mais pela nossa seleção. Não nos podemos esquecer que é o melhor marcador de sempre de seleções, não só pela nossa.»

«Esta derrota não atrapalha nada a preparação do Mundial. É uma competição diferente, sabemos o que tínhamos de fazer nesta prova, como sabemos o que temos de fazer no Mundial. Há que focar, agora, nos clubes, e estar ao melhor nível.»