Bruno Fernandes, médio da Seleção, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a República do Congo, nesta quarta-feira (18h00), a contar para a primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026. O jogador do Manchester United recordou a infância em que torcia por Portugal como adepto. Espera, agora poder dar a mesma alegria aos jovens adeptos.

Bruno Fernades já foi «essa criança»

«Eu particularmente fico sempre nervoso. Eu sinto como se fosse o primeiro, estou nervoso por estar aqui agora, estarei nervoso amanhã. É um nervoso de ansiedade de querer jogar. Ainda há pouco tive a possibilidade de ver e a minha vontade não era tanto de vir para aqui falar convosco, com todo o respeito. Queria mais entrar no campo e poder dar uns toques. Acho que esse nervosismo faz parte, representamos a nossa seleção e o sonho de milhares de meninos e meninas. Tanto como eu já fui essa criança que em 2004 no Europeu, que foi a primeira que eu tenho memória, caminhava pelas estradas até aos ecrãs gigantes para tentar ver Portugal com a bandeira às costas, a bandeira pintada na cara. Eu vejo um pouco desse menino ainda em campo. Quero que esses meninos que tanto olham para nós e tanto nos idolatram, possam amanhã sentir-se bem representados e sonhar um dia poder cá estar, porque foi assim que começou o meu sonho. Espero que muitos deles consigam também alcançar esse sonho.»