Bruno Fernandes tem estado em plano de evidência nos últimos jogos da seleção nacional, mas não se sente o jogador mais importante da equipa das Quinas.

«Não olho a isso, é sempre bom e não vou mentir que ficas lisonjeado com os elogios, mas não ligo muito a isso, porque os mesmos que dão elogios são os que vão criticar a seguir. O meu objetivo é ajudar a equipa da melhor maneira, com golos, assistências, exibições ou estar de fora a apoiar», começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Eslováquia.

«O lugar na seleção é muito caro e tenho de trabalhar por ele, fazer o máximo que posso para estar dentro deste lote de jogadores. Como vemos, após as convocatórias existem nomes a vir à baila porque deviam cá estar e não estão, ou o contrário. O lugar aqui cada vez fica mais caro, todos temos noção disso e temos de trabalhar da melhor maneira para estar aqui o maior número de vezes possível», completou.

Portugal vai receber o Mundial 2030, numa altura em que Bruno Fernandes vai ter 36 anos. Ainda assim, o médio do Manchester United espera ser chamado, caso esteja «em condições».

«Eu não penso em acabar, mas o lugar está caro e cada vez mais vai estar. Tenho visto que os clubes apostam mais nas camadas jovens, com mais condições para que venham mais nomes portugueses para os grandes clubes e campeonatos. Nessa altura, o lugar vai estar ainda mais caro, mas se estiver em condições de ajudar a seleção e no nível que é o mínimo aceitável para representar a seleção, espero cá estar, porque representar a seleção numa grande competição é especial. Espero estar presente nessa competição», finalizou.