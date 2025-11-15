Bruno Fernandes, médio da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao derradeiro jogo diante da Arménia, deste domingo [14h00], a valer a qualificação direta para o Mundial de 2026.

Análise ao jogo com a República da Irlanda

«Obviamente, acho que o jogo não correu da maneira que nós queríamos, não conseguimos ser tão objetivos como gostaríamos, até pelo bloco muito, muito baixo da República da Irlanda e que soube sofrer, soube defender. Criamos poucas ocasiões pelo facto de termos pouca gente no último terço. Acho que a nossa construção foi sempre muito baixa e um pouco lenta para aquilo que era a defesa da Irlanda. Tínhamos que ser um bocadinho mais objetivos a rodar a bola, ser um bocadinho mais rápidos, até para fazer com que eles corressem mais, para que depois pudessem estar mais cansados. O que já aconteceu em muitos outros jogos, onde equipas se baixam muito para jogar contra nós, porque sabem que somos uma seleção com muita qualidade e que a qualquer momento pode fazer golo.»

Expulsão de Cristiano Ronaldo

«Em relação aos acontecimentos, são coisas que infelizmente fazem parte do nosso futebol português. O calor do jogo, o calor do momento, o facto da frustração de não termos conseguido um resultado positivo. Em relação à expulsão, mais uma questão que acontece no futebol, um momento onde o Cristiano teve uma reação que lhe custou caro, obviamente algo que ele sabe que não era algo que ele queria fazer, mas que acabou por acontecer. Sabe que cometeu um erro e infelizmente não nos pode ajudar amanhã, mas não muda o facto que independentemente dessa expulsão ou não, já estávamos por baixo do jogo, mas obviamente dificultou um bocadinho mais as coisas pelo facto de jogarmos com dez e não termos um jogador que nos pode marcar golos a qualquer momento.»