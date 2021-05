A seleção de sub-21 treinou este domingo sem limitações no Estádio Stozice, na capital eslovena de Ljubljana, na véspera do encontro frente à Itália, relativo aos quartos de final do campeonato da Europa da categoria.

Durante o período de quinze minutos abertos à comunicação social, a equipa de Rui Jorge realizou exercícios de aquecimento no palco do jogo, situado ao lado da Arena Stozice, onde Portugal conquistou um inédito título de campeão europeu de futsal há três anos.

Vencedor do Grupo D, com nove pontos, graças a um pleno de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), Portugal defronta a pentacampeã Itália (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) na segunda-feira (20h00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, em jogo dos quartos de final, com arbitragem do francês François Letexier.

O vencedor desse jogo defrontará nas meias-finais Espanha ou Croácia, na quinta-feira (17h00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, na Eslovénia, estando a final prevista para 6 de junho, de novo em Ljubljana (20h00 em Lisboa).