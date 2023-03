O guarda-redes Celton Biai regressou esta segunda-feira aos trabalhos com a seleção nacional sub-21, depois de ter estado na seleção A para os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, os dois primeiros do técnico Roberto Martínez.

Biai, guardião do V. Guimarães, trabalhou com a seleção principal nos dois primeiros treinos de Martínez e acabou por render Diogo Costa, do FC Porto, que foi dispensado antes da receção ao Liechtenstein. Foi suplente não utilizado nos dois primeiros jogos de qualificação para o Euro 2024.

Assim, Celton Biai é opção para o selecionador Rui Jorge, para o jogo particular ante a Noruega, agendado para as 21 horas de terça-feira, na Póvoa de Varzim.