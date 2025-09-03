A integração em pleno de Francisco Conceição foi a principal novidade no treino que a Seleção Nacional realizou esta quarta-feira na Cidade do Futebol, no segundo dia de trabalho de preparação para o arranque da qualificação para o Mundial 2026.

O extremo da Juventus, que no primeiro dia fez apenas trabalho de ginásio, já trabalhou sem limitações, permitindo, desta forma, ao selecionador Roberto Martínez ter os 23 eleitos disponíveis na preparação para os dois primeiros jogos. ambos fora de Portugal.

Portugal volta a treinar na quinta-feira, às 09h30, também na Cidade do Futebol, e, ao inicio da tarde (12h45), a comitiva lusa viaja para Erevan.

Portugal irá jogar primeiro na Arménia, no próximo sábado, e depois na Hungria, na terça-feira seguinte, naqueles que serão os dois primeiros jogos no Grupo F da fase de qualificação para o Mundial 2026, num grupo que conta ainda com a República da Irlanda.