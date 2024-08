O selecionador nacional chamou quatro jogadores do Sporting para os próximos jogos da Seleção Nacional a contar para a Liga das Nações.

Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda foram os jogadores convocados por Roberto Martínez, que só tinha integrado Gonçalo Inácio no grupo dos eleitos para o Euro 2024.

«O selecionador e a equipa técnica não têm camisolas. Não há rivalidades», introduziu em forma de declaração de intenções, referindo-se depois aos casos concretos de Quenda, de 17 anos, e de Pote, cuja ausência do Europeu foi muito contestada.

«O Geovany Quenda é um jogador sobre o qual já falei em março. Vive do desequilíbrio, gosta de situações de um para um e fez um Europeu sub-17 muito bom. E gostamos muito do que ele fez na pré-época. Adaptou-se a uma posição diferente, à responsabilidade de jogar na primeira equipa e no onze inicial do campeão de Portugal. Pode ser interessante ver neste estágio como entra num patamar internacional», justificou.

Sobre Pote, Roberto Martínez explicou que as ausências do influente jogador do Sporting foram mais assunto fora do que dentro da Seleção. Até porque, garantiu, sempre o teve entre os jogadores potencialmente convocáveis. Esta é uma lista nova, que abre a porta a jogadores que acompanhamos há 16/17 meses. O Pote é uma situação que fala-se muito de fora, mas internamente sempre foi a mesma situação», começou por explicar.

«É um jogador com valências muito boas, muita competência na sua posição. Começou a época muito bem, é importante numa equipa que ganha e agora merece estar na Seleção. Já esteve em muitas pré-listas, teve azar em março por estar lesionado, mas não é uma situação que mudou muito. Durante os primeiros cinco estágios era importante criar um novo balneário, uma nova dinâmica e os jogos eram muito importantes para a Seleção. Agora é uma nova competição, olhamos em frente e o Pote merece estar nesta convocatória», disse.

Em relação à última convocatória - para o Euro 2024 - há, além de Trincão, Pote e Quenda, mais novidades na lista de Martínez: são os casos - também, mas não só - de Renato Veiga (Chelsea) e de Tiago Santos (Lille). «Eles tiveram desempenhos muito bons. Trabalharam muito bem com os sub-21. O Tiago Santos é um jogador muito importante no seu clube. Acompanhámo-lo durante toda a época numa equipa muito interessante.»

O selecionador nacional explicou por que razão deixou de fora vários jogadores que fizeram parte dos planos até ao verão. «Neste estágio, o critério foi o de chamar jogadores que tiveram um período de preparação nos clubes para chegar ao estágio com ritmo. Isso deixa de fora jogadores como o Rui Patrício, o João Cancelo, o Danilo, o Chico Conceição e também o Matheus Nunes. Então, é uma oportunidade para os jogadores com ritmo mostrarem as suas valências: daí o Tiago Santos e o Renato Veiga», rematou.

Na convocatória anunciada nesta sexta-feira para os encontros com a Croácia e a Escócia não constam os nomes de Otávio e de Raphael Guerreiro. O primeiro por decisões médicas e o segundo porque ainda está à procuras dos índices físicos ideais após ter recuperado de uma lesão que o deixou de fora do Europeu.

(artigo atualizado)