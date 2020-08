Fernando Santos falou nesta segunda-feira sobre o regresso de Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon às convocatórias da seleção nacional.

Recorde-se que em fevereiro de 2019 o guarda-redes do Lyon pediu para fazer uma pausa na seleção, tendo agora o selecionador nacional explicado que foram razões familiares que estiveram na origem do pedido do guardião e que as mesmas estão agora resolvidas.

«O Anthony Lopes não foi convocado pelo que fez na Champions. Ele esteve no Europeu e no Mundial connosco. É um guarda-redes de grande qualidade», começou por dizer.

«Depois do Mundial do Mundial da Rússia, ele pediu-me [para não ser chamado], por razões pessoais, por problemas familiares sérios, não lhe permitiam estar ausente de casa por longos períodos. Agora, felizmente, a situação está resolvida», explicou.

De resto, Fernando Santos assegura que o guardião já teria integrado a convocatória de março, que acabou por não ser revelada devido à pandemia.

«Já antes de novembro, quando foi o sorteio, tive a oportunidade de falar com ele. Estaria em condições de estar com a seleção em março. Se tivesse havido convocatória em março, ele já teria estado connosco. Ele nunca saiu da seleção», reforçou.