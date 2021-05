A seleção portuguesa vai defrontar a Espanha em Madrid, no dia 4 de junho, num jogo particular marcado para o estádio Metropolitano, que vai permitir a presença de público em 30 por cento da capacidade, revelou a presidente da região de Madrid.

Quer isto dizer que poderão estar pouco mais de 20 mil pessoas no estádio do Atlético Madrid, não tendo sido especificadas as condições para a presença de público.

Depois do particular com a Espanha, Portugal fecha a preparação para o Euro2020, em que defende o título conquistado em 2016, com um encontro com Israel, a 9 de junho, em Alvalade.

Portugal estreia-se no grupo F do Euro2020 frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho, de novo em Budapeste.