O jogo entre Portugal e Espanha, na quarta-feira, marcou a estreia de Rúben Semedo na seleção principal. O jogador do Olympiakos fê-lo ao lado de Pepe no eixo defensivo e o defesa do FC Porto, numa análise aos colegas de posição, mostrou-se «feliz» pelos valores que estão a aparecer na equipa nacional.

De resto, há uma diferença significativa – cada vez maior – de Pepe para os atuais centrais que estão na comitiva de Portugal. Com o caso de covid-19 de José Fonte, o jogador de 37 anos está no meio de muita juventude: Rúben Semedo (26 anos), Rúben Dias (23) e Domingos Duarte (25) são os outros centrais que estão disponíveis para os jogos com França e Suécia, da Liga das Nações. Que sinal é que isso deixa a Pepe? Foi o que o Maisfutebol lhe perguntou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, no Stade de France.

««Fico feliz, porque demonstra que Portugal tem bons jogadores, jogadores jovens que podem dar o seu contributo à seleção, jogadores com qualidade. Cabe-nos, nos clubes, dar cada um de si o melhor possível para quando for a altura de o mister escolher», respondeu Pepe.

O defesa garante que a seleção está preparada para a realidade da covid-19, que afetou esta semana a preparação: além de Fonte, também Anthony Lopes testou positivo. «Quando entramos em campo, não pensamos se podemos ser infetados ou não. Pensamos em ganhar e dar o melhor para a seleção, de honrar a camisola. É isso que eu penso e acredito que os companheiros também», notou.