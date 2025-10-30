Portugal venceu a Turquia por 2-0 esta quinta-feira, no primeiro jogo do Torneio Taça das Federações, em Antalya, na Turquia, num jogo marcado pela estreia de Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, na seleção sub-16.

Os golos de Portugal foram apontados por Samuel Tavares e Rafael Cabral, respetivamente aos 13 e 90 minutos.

A seleção portuguesa, treinada por Filipe Ramos, volta a jogar no sábado, ante o País de Gales, seguindo-se o duelo com a Inglaterra, na terça-feira. Ambos os jogos são no Emirhan Sports Centre.

Cristianinho entrou em cima do minuto 90 de jogo. Foi a sua quinta internacionalização por Portugal, depois de já ter jogado quatro vezes pelos sub-15.

Portugal teve em campo a seguinte equipa: Tiago Amorim, Tomás Pedrosa (Valdir Fernandes, 90'), Leonardo Damião (Kauã Araújo, 76'), Victor Bastanele (Henrique Maduro, 90'), José Garrafa (Cristiano dos Santos, 90'), Gonçalo Fontes (João Silva, 90'), Martim Gomes (Rafael Cabral, 76'), Diego Farinha (Carlos Moita, 69'), Tiago Freitas (Salvador Ribeiro, 46’), Samuel Tavares (Afonso Pereira, 90') e Guilherme Castro (Simão Lopes, 90'). Afonso Guerra foi suplente não utilizado.