Depois da conversa animada antes do início da segunda parte do França-Portugal, Mbappé confessou-se a Cristiano Ronaldo através das redes sociais. O francês publicou duas imagens ao lado de Ronaldo, durante o jogo desta noite em Paris.



«Ídolo», escreveu o prodígio gaulês, deixando ainda o «emoji» de uma coroa e de um bode. Ora bem, Bode, em inglês, escreve-se Goat e essa expressão é utilizada regularmente para se referir a alguém como o melhor de sempre: GOAT é Greatest of All Time (o maior de sempre).