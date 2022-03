Confirmado o apuramento de Portugal para o Mundial 2022, José Fonte falou sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. O defesa do Lille partilhou a ideia de que o capitão da seleção nacional, atualmente com 37 anos, ainda vai disputar pelo menos mais uma fase final de um Campeonato da Europa.



«Penso que o Ronaldo deixou bem claro que ele é que decide o seu futuro. Acho que ele se sente muito bem fisicamente. Se tiver a oportunidade de vencer e continuar a atuar ao mais alto nível, ele vai continuar a jogar, como ele próprio disse», referiu, em declarações à talkSPORT.



«Ninguém sabe o que é que ele tem em mente. Só ele pode decidir o seu futuro. Ele quer continuar a jogar por isso, acredito que ele estará não só no Qatar, mas também no próximo Europeu», acrescentou.

O central de 39 anos defendeu que Portugal estará bem entregue após a retirada de CR7 e deixou elogios à próxima geração lusa.



«Devo dizer que nunca vi uma equipa com tanto talento e qualidade em todas as zonas do campo como a que está a surgir. Acredito que o futuro vai ser brilhante. Acredito que se fizermos tudo ben, seremos um grande candidato a ganhar todos os torneios. Temos muita qualidade e talento no Félix, Jota e Bruno Fernandes. Temos centrais como o Djaló e o Rúben Dias e ainda o Cancelo, o Dalot e o Nuno Mendes», argumentou.



José Fonte fez parte dos eleitos de Fernando Santos para o play-off de acesso ao Mundial 2022: foi titular contra a Turquia e suplente não utilizado diante da Madedónia do Norte.