Na sequência do inédito apuramento de Portugal para a final do Mundial de sub-17, após vitória sobre o Brasil (0-0, 6-5 após penáltis), Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para assinalar o feito.

«Parabéns, craques! Vamos com tudo, continuem a acreditar!», escreveu o capitão do Al Nassr e da Seleção.

A Seleção de sub-17 – campeã europeia em título – vai disputar a final com a Áustria, na quinta-feira (16h).

RELACIONADOS
Mundial Sub-17: Portugal vence Brasil nos penáltis e joga final histórica
Bino Maçães: «Foi um prémio porque eles fizeram um jogo de adultos»
Martínez: «Bruno Fernandes? É líder e capitão, não recebe o crédito que merece»