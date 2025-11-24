Seleção
«Continuem a acreditar»: Ronaldo reage ao apuramento para final do Mundial sub-17
Capitão do Al Nassr e da Seleção assinalou triunfo sobre o Brasil, na tarde desta segunda-feira
Na sequência do inédito apuramento de Portugal para a final do Mundial de sub-17, após vitória sobre o Brasil (0-0, 6-5 após penáltis), Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para assinalar o feito.
«Parabéns, craques! Vamos com tudo, continuem a acreditar!», escreveu o capitão do Al Nassr e da Seleção.
A Seleção de sub-17 – campeã europeia em título – vai disputar a final com a Áustria, na quinta-feira (16h).
