Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção Nacional
Capitão foi expulso contra a Irlanda e não vai seguir com o resto da comitiva no regresso a Portugal
Cristiano Ronaldo foi dispensado da Seleção Nacional.
O capitão foi expulso na derrota de Portugal frente à Irlanda (2-0), em Dublin, e não vai defrontar a Arménia, no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.
Desta forma, Ronaldo foi dispensado da Seleção e não segue com o resto da comitiva no regresso a Portugal.
O cartão vermelho frente à Irlanda foi o primeiro de sempre de Cristiano Ronaldo em 225 internacionalizações pela Seleção.
Apesar da derrota na Irlanda, na noite de quinta-feira, a Seleção Nacional continua a liderar o Grupo pode garantir o apuramento direto para o Mundial, no próximo domingo, no Estádio do Dragão, na receção à Arménia, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.
