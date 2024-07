Cristiano Ronaldo foi o jogador de campo com mais minutos pela Seleção no Euro 2024, tornou-se o primeiro jogador da história a jogar seis fases finais de Europeus, mas saiu, de certa forma, pela porta pequena da prova disputada na Alemanha.

Com a eliminação de Portugal nos quartos de final, ante a França, no desempate por penáltis, Ronaldo não conseguiu tornar-se o mais velho de sempre a marcar em Europeus e o único jogador a marcar em seis Europeus seguidos. Objetivos pessoais que, por certo, perseguiria.

Mais, viu passar para nove os jogos seguidos sem marcar em fases finais de Europeus ou Mundiais.

Mas os números a nível pessoal neste Euro 2024, pese a quantidade de tempo jogada, ajudam a explicar isto.

Com a ajuda do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, sobre os dados de Cristiano Ronaldo nos seis Europeus, é possível constatar que o jogador de 39 anos apresentou, globalmente, no Euro 2024, dos piores registos nas seis fases finais disputadas, tendo por comparação o que fez em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2021 (ano do Euro 2020).

O Euro 2024 não foi o que fez menos jogos, nem menos remates, mas foi o único em que ficou em branco quanto a golos marcados. Foi, a par do Euro 2016 (o do título), o que mais falhou grandes oportunidades. Foi, também, o que menos toques por jogo deu por jogo. A nível de bolas recuperadas e de duelos ganhos por jogo, o Euro 2024 também foi o Europeu de piores números para Ronaldo.

Noutros aspetos, como passes-chave ou sucesso nos dribles, foi na Alemanha Ronaldo também teve dos piores registos em Europeus.

O português bem tentou, mas a verdade é que já está longe do (muito e tanto que não pode ser esquecido) que deu à Seleção. E se dúvidas por vezes existem, os números provam, globalmente, que este Cristiano Ronaldo já não é o que era em campo.