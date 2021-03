Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na sala de imprensa do estádio Josy Barthel, após a vitória por 3-1 no Luxemburgo, na qualificação para o Mundial 2022:

«Em relação ao Cristiano é notório, ele é um jogador de qualidade extra mas, como todos os jogadores do mundo, há momentos em que as coisas não querem sair e nestes jogadores se calhar ainda complica mais, no sentido em que se interioriza mais, ele tenta fazer bem.»

«Ele em 100 situações daquelas [ndr: oportunidade falhada aos 78 minutos, com duas defesas de Moris] faz 99, mas acho que agora vai ser tempo de repouso para ele, vai ajudar. Aquele golo que ele marcou [ndr: na Sérvia, não validado], e vocês sabem que futebol é isto… o jogo não corre bem, fazes um golo aos 90+3’ e Portugal ganha 3-2, as páginas dos jornais no dia seguinte é: Cristiano voltou, Cristiano é o salvador, Cristiano é o herói. Obviamente que estas coisas, mesmo no jogador, com tudo o que ele tem, em alguns momentos nota-se alguma ansiedade, que em condições normais ela batia, entrava e acabava.»