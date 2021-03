Cristiano Ronaldo ficou irritado depois de o árbitro não ter validado o golo que poderia ter dado o triunfo a Portugal frente à Sérvia, em Belgrado. Nos instantes finais da partida, o capitão da seleção portuguesa aproveitou um erro do guarda-redes contrário para rematar para a baliza deserta. O defesa sérvio, Mitrovic, conseguiu o corte quando a bola já tinha ultrapassado a linha de golo, embora a equipa de arbitragem não tenha percebido.



De seguida, o avançado da Juventus atirou a braçadeira para o chão e saiu do relvado segundos antes de Danny Makkelie ter apitado para o final do jogo. Confrontado com a atitude de Ronaldo, Fernando Santos admitiu que não viu.



É a frustração total de quem faz o golo, mas não vi o que ele fez. Os jogadores deram o seu melhor. Merecíamos ter vencido e aquele lance final é determinante para o jogo. No último quatro de hora, voltámos a ser dominantes, mas o futebol é isto», referiu, na conferência de imprensa depois do jogo.