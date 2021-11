O selecionador nacional Fernando Santos revelou de forma mais detalhada esta quarta-feira, já depois de ter falado na conferência de imprensa, as palavras e o diálogo com Cristiano Ronaldo depois do Portugal-Sérvia, em pleno Estádio da Luz, onde o jogador luso mostrou aparente irritação.

«[O episódio com Cristiano] sinceramente não faz sentido. Quando o jogo acabou, a desilusão era brutal. Tenho amigos que choraram. Se a desilusão é brutal para os portugueses, imaginem lá dentro de campo para o staff, treinadores, jogadores. Uns ficam no chão, outros baixam a cabeça», começou por dizer, em entrevista à TVI, antes de expor o que aconteceu – e com um jogador da Sérvia à mistura, acerca do golo anulado em Belgrado a Ronaldo, que daria um triunfo por 3-2 à equipa das quinas.

«Eu fui ao campo para apoiar os jogadores. É a função do treinador, não podia fugir do jogo. E quando ia a passar pelo Cristiano, ele estava a dizer a um jogador da Sérvia que o foi cumprimentar - não vou dizer os nomes e não vou dizer o que disse, só o resto das palavras: “se não tivessem ****** o terceiro golo que marquei lá, não estavas a rir-te nem satisfeito, porque não tinhas conseguido ser apurado”. E a única coisa que lhe disse foi: "tem calma". E segui para ir apoiar os outros. Se tiverem dúvidas perguntem-lhe [ndr: ao Ronaldo]», afirmou o técnico de 67 anos.

Fernando Santos garantiu que a confiança entre si e Ronaldo é total. «É antes deste momento, é depois, é total», sublinhou, na mesma entrevista em que garantiu que sai no dia em que não cumprir um objetivo e na qual reconheceu que houve «dois jogos maus».