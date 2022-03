O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, surgiu na manhã desta segunda-feira no relvado do Estádio do Dragão, já recuperado da covid-19, à margem dos trabalhos da seleção nacional de Portugal para a final do play-off de acesso ao Mundial 2022.

Um dos momentos de destaque aconteceu aquando das entradas dos futebolistas Cristiano Ronaldo e Pepe no relvado. Ronaldo já estava prestes a entrar quando abrandou passo e esperou por alguns colegas, entre eles Pepe.

O português do Manchester United deparou-se então com Pinto da Costa, dando-lhe um aperto de mão e um abraço contido. Seguiu-se depois o cumprimento entre Pepe e o dirigente do FC Porto, antes de uma fotografia a três.

Veja, na galeria associada, o momento de Ronaldo e Pepe com Pinto da Costa e as imagens da sessão matinal.

Portugal defronta a Macedónia do Norte na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.